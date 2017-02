Nødnett-saken tas opp i kontrollkomiteen 

Han sitter selv i komiteen.

– Det blir helt naturlig å prate om dette i komiteen, og det er ikke unaturlig med en oppfølging. Dette har også skjedd i andre sektorer, og nå må man kunne få en helhetlig oversikt, sier Raja til NTB.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) kaller det "et svært alvorlig tillitsbrudd" at indiske IT-arbeidere uten sikkerhetsklarering har fått tilgang til det norske nødnettet. Han har bedt om en redegjørelse om saken fra Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK).

Høyres Michael Tetzschner, som er nestleder i kontrollkomiteen, er imidlertid høyst usikker på om saken hører hjemme der.

– I første omgang er det mer naturlig for transportkomiteen som fagkomité å følge den saken, sier han til NTB.

