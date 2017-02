Miljeteig gir seg som SV-nestleder

Miljeteig har vært SV-nestleder siden 2015. Hun har de siste årene gjennomgått kreftbehandling og er ennå ikke i full kapasitet til arbeidet som nestleder, opplyser partiet.

– Jeg vil fortsette å stå på for SV og for et mer rettferdig samfunn, men i en annen form enn som nestleder for partiet, sier Miljeteig.

SV holder landsmøte 17.–19. mars. Valgkomiteen, som ledes av Bård Vegar Solhjell, skal komme med sin innstilling i løpet av februar.

– Vi vil jobbe med å finne en god og balansert sammensetning av SVs partiledelse, sier Solhjell.

(©NTB)