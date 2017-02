Kirkens Nødhjelp ber KrF kjempe for abort

Generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp går i Vårt Land ut og sier at «bistandspartiet KrF» bør kjempe for fattige kvinners rett til «helhetlig ­reproduktiv helse, inkludert retten til trygg abort».

– Å tro at et forbud bidrar til at aborter ikke skjer, er kunnskapsløst, og denne holdningen tar flere menneskeliv, sier Helland og spør i et debattinnlegg hvorfor det er «så stille fra KrF på et såpass viktig bistandsspørsmål». Helland er klar over at rett til abort er et krevende etisk spørsmål, som kan sette KrF «i en skvis».

–De har enkelte velgere som har et fast og isolert syn på abort. Men det er vesentlige forskjeller på abort i Norge og i afrikanske land, sier hun og forteller om desperate unge jenter som drikker gift eller utfører abort på seg selv.

KrF-leder Knut Arild Hareide skriver i en epost til avisen at utenlandske bistands­organisasjoner må opptre klokt og ikke drive­ abortvirksomhet i strid med loven. Videre trekker han fram opplysningsarbeid og forebyggende arbeid som svært viktig og viser til vedtak partiet har vært med på i Stortinget.

– For eksempel understreket en ­enstemmig utenrikskomité – ­inklusive KrF – i 2008 viktigheten av «Helsetjenester knyttet til ­svangerskap og fødsel, tilgang til god prevensjon og lovlige og trygge aborter».

(©NTB)