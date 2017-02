Juryen fant mann skyldig i å ha drept toåring på Ellingsrud

Juryen svarte ja på alle spørsmålene om skyld. Det betyr at den 38 år gamle afghaneren er kjent skyldig i drapet på sin to år gamle datter, tre drapsforsøk på voksne personer og grov mishandling av sin samboer.

Kort tid før knivstikkingen våren 2014 skal mannen ifølge tiltalen ha banket opp sin samboer hjemme i leiligheten på Ellingsrud. Hun ble blant annet påført brudd i nesa og skade på to tenner.

De tre personene som juryen mener ble forsøkt drept, er slektninger av samboeren.

Gjentatte knivstikk

De tre familiemedlemmene kom kvinnen til unnsetning etter at hun var blitt grovt mishandlet av tiltalte. I det voldsomme slagsmålet som oppsto på parkeringsplassen ved leiligheten, veivet 38-åringen med en kniv han hevdet han hadde tatt med til selvforsvar.

Han stakk toåringen, som satt på armen til sin mor, gjentatte ganger med kniven og påførte slektningene til samboeren alvorlige skader.

Tiltalte nektet straffskyld, at datteren døde ved et uhell og hevdet at han handlet i nødverge.

Risikerer 21 års fengsel

Borgarting lagmannsrett skal torsdag behandle spørsmålet om hvor lang straff mannen skal dømmes til. Da saken gikk for Oslo tingrett, ble 38-åringen dømt til 20 års fengsel for drap under særdeles skjerpende omstendigheter.

Mannen risikerer lovens strengeste straff – 21 års fengsel.

Han ble også dømt i tingrett til å betale samboeren og de andre fornærmede oppreisning på til sammen 900.000 kroner, hvorav kona får 300.000 kroner.

Var utvist

Afghaneren kom til Norge i 2009. Han fikk midlertidig oppholdstillatelse, men i 2013 kom det endelige avslaget. Han hadde derfor et utvisningsvedtak hengende over seg med frist til å forlate landet i februar 2014, altså et par måneder før drapet.

Moren har fortalt i retten at mannen konstant var lei seg og sint på grunn av avslaget og utvisningsvedtaket. Dette sinnet gikk ved ett tilfelle ut over den lille jenta, kunne moren fortelle.