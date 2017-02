God vekst i Schibsted Media

Det justerte resultatet for kvartalet ble på 682 millioner kroner, en vekst på 9 prosent. Ifølge anslag innhentet av SME Direkt for TDN Finans var det på forhånd ventet et resultat på en halv milliard kroner, skriver Dagens Næringsliv.

–Nedgangen i papirannonser er fremdeles en stor utfordring. Likevel gir vår nyskapende tilnærming til digitale nyhetsprodukter økte inntekter fra abonnementer, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal i en kommentar til resultatene som ble lagt fram i Oslo onsdag.

Hegnar.no bemerker at analytikerne ventet et resultat før skatt på 320 millioner kroner, mens det endte på 288 millioner kroner. Også driftsresultatet (EBIT) ble svakere. Der lå anslaget på 344 millioner kroner. Resultatet ble 295 millioner kroner mot minus 305 millioner kroner året før.

Driftsinntektene var 4.059 millioner kroner, mot 3.947 millioner kroner i fjerde kvartal 2015. For året som helhet var inntektene 15.854 millioner kroner mot 15.117 millioner kroner i 2015.

Etter vel en times handel på Oslo Børs var A-aksjen ned nær 1 prosent, mens B-aksjen var uendret.

Norske aviser

Schibsteds mediehus leverer gode tall for fjerde kvartal. Bare VG alene sto for 85 av 139 millioner kroner på bunnlinjen.

Konsernets norske aviser leverte kvartalstall som er bedre enn på lenge, skriver Medier24.

Abonnementsavisene Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen hadde i fjerde kvartal et driftsresultatet på 71 millioner kroner, en økning på 34 prosent sammenlignet med samme periode året før. Omsetningen endte på 746 millioner kroner, ned 2,7 prosent fra samme kvartal i 2015, skriver Kampanje.

Tar man med VG, ender driftsresultatet på 139 millioner kroner (+14,9 prosent). Tallene inkluderer Schibsted Growth. I fjerde kvartal var driftsresultatet til VG på 85 millioner kroner, mens det for hele 2016 var 272 millioner kroner.

For hele året leverte abonnementsavisene et driftsresultat på 161 millioner kroner, en nedgang på 13,4 prosent.

Digital vekst

Schibsted Media Group kunne onsdag opplyse at selskapet i fjor passerte 511.000 digitale abonnementer for mediehusene i Sverige og Norge. Dette tilsvarer en vekst på over 34 prosent i 2016.

I Norge hadde de digitale abonnementene til Schibsteds abonnementsaviser et hopp med nesten 112 prosent i fjor, og endte på nær 110.000 abonnenter. VGs digitalavis VG+ hadde ved utgangen av året over 98.000 abonnenter og dermed en abonnementsvekst på 32 prosent. 1. februar ble for øvrig mediehuset det første som passerte 100.000 abonnenter alene.

I Sverige steg Aftonbladets digitale abonnementer med 11 prosent til 260.000. Svenska Dagbladet hadde en økning på over 98 prosent og hadde ved utgangen av året nær 43.000 digitale abonnenter.

Gjennomsnittsalderen på en digital abonnent for Aftenposten var 47 år i 2016. Utviklingen går i retning av yngre abonnenter. I samme periode var gjennomsnittsalderen for førstegangsabonnenter av digitale løsninger 41 år, mot 65 år for en vanlig papiravisabonnent for Aftenposten.

For Aftonbladet var 71 prosent av alle digitale abonnenter under 55 år i fjor, mens 44 prosent av alle digitale abonnenter var under 44 år.

(©NTB)