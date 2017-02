Ekskludert Agder-topp får tilbake Frp-medlemskapet

"Anken fra Bjørnar Solvei tas til følge hva gjelder Aust-Agder Frp fylkesstyrets vedtak om fratakelse av medlemskap i Frp – som oppheves med umiddelbar virkning", heter det i vedtaket som Dagbladet har fått innsyn i.

Beslutningen i sentralstyret ble tatt onsdag, og innebærer at Solvei fikk fullt gjennomslag for sine innvendinger mot eksklusjonen. Sentralstyret velger riktignok å kritisere ham for måten han opptrådte offentlig på da det var fullt opprør i fylkeslaget rundt nominasjonene til Stortinget og den påfølgende voteringen om hvorvidt Agder-fylkene skulle slås sammen.

«Sentralstyret understreker at atferden til Bjørnar Solvei i konflikten har vært kritikkverdig og bryter med partiets etiske retningslinjer. Fremtidige brudd på partiets etiske retningslinjer eller vedtekter vil kunne medføre bortfall av medlemskap i Frp».

Aust-Agder Frp har vært plaget med interne stridigheter over en lengre periode.

Solvei sto i front for dem som refset fylkesledelsen for å bryte med partilinjen da den stemte for sammenslåing i Agder, i strid med flertallet som deltok i folkeavstemningen. Og han ga tydelig uttrykk for sin misnøye i offentligheten. Det gjorde ikke saken noe bedre at kort tid før voteringen, som sikret flertall i fylkestinget for sammenslåing, tapte en av hans allierte i partiet kampen om førsteplassen på stortingslisten med knapp margin for Åshild Bruun-Gundersen.

Bruun-Gundersen var en av dem som stemte for sammenslåing i Agder.

(©NTB)