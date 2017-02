Ap vil vurdere fraværsregler – Høyre steiler

I Aps programutkast står det at "partiet vil erstatte regjeringens fraværsregler med et nytt nasjonalt regelverk som bidrar til mindre byråkrati, mer rettferdighet for elevene og økt gjennomføring" skriver Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Høyre innførte en fraværsgrense der elevene er mer til stede og lærer mer. Ap ønsker å reversere denne grensen. Det betyr økt fravær og mindre læring, sier stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) til ANB.

Gudmundsen peker på overveldende rapporter fra både skoleledere og elever om de nye reglene og viser til eksempler der timefraværet har gått ned med 75 prosent.

– Det siste vi trenger er usikkerhet rundt en ordning som har vist seg å fungere veldig bra. Vi gjør elevene en bjørnetjeneste om vi ikke har tydelige krav til oppmøte, sier Gudmundsen, som sitter i utdanningskomiteen på Stortinget.

Stortingsrepresentant Martin Henriksen (Ap) sier at partiet ikke har til hensikt å reversere fraværsreglene. Partiet sier de skal evaluere virkningene i høst.

– Vi vil ikke gjøre det vanskeligere for elever som sliter og har hele tiden vært åpne på at fraværsreglene langt fra er perfekte, sier Henriksen til ANB.

