Amundsen må svare Stortinget om POD 

Samme dag som Frps programkomité enstemmig foreslo å legge ned Politidirektoratet (POD), understreket Amundsen hvor viktig etaten er.

Det får Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum til å stille Amundsen følgende skriftlige spørsmål i Stortinget:

– Er statsråden fortsatt uenig med Fremskrittspartiets programkomité i at Politidirektoratet bør legges ned og hvis ikke, hvorfor?

Flere Frp-topper har lenge ivret for å legge ned POD, men etaten har økt sitt driftsbudsjett og antall ansatte kraftig siden regjeringsskiftet i 2013.

Amundsen uttalte tirsdag kveld følgende til NTB om saken:

– Politidirektoratet løser sentrale oppgaver som er nødvendig for hele politiet, for eksempel IKT-tjenester som understøtter politiet over hele landet. Det er vanskelig å se hvordan dette kan løses på en bedre måte. Derfor er det heller ikke aktuell politikk for regjeringen å legge ned direktoratet denne stortingsperioden.

