Statsminister med ulvesnakk under kubesøk i Tynset

Statsminister Solberg påpeker at en løsning i ulvesaken må holde for domstolene, skriver Arbeidets Rett.

Det sa Solberg da hun tirsdag besøkte melkebonde Martin Ruud Rehder (24) på Tynset, som viste fram sin nyinnkjøpte gård.

Under besøket tok Tynset-ordfører Merete Myhre Moen opp ulvekonflikten, og Solberg sa at hun vil presse på for å gjennomføre Stortingets intensjon i ulveforliket.

- Dagens lov vanskeliggjør lisensjakt av ulv, sa Solberg, og påpeker svakheter i Bern- konvensjonen.

Under besøket ble det også tid til å hilse på kuene til Rehder, og av ordfører Moen fikk Solberg overrakt skinke og en invitasjon til Spekematfestivalen.

Etter besøket hos Moen dro Solberg videre mot Grimsbu og Folldal.

