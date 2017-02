Støre ser mot sentrum

- Vår grunntone er optimistisk, men jeg er bekymret for mye av det vi ser rundt oss. Det er enkelte alvorlige utviklingstrekk, sa Støre da han tirsdag talte til Aps landsstyre i Oslo.

Blant det som bekymrer Støre mest, er alliansen mellom konservative partier og høyrepopulister i flere land. Han viste til utviklingen i USA, Storbritannia og Sverige, før han vendte blikket hjemover.

Sentrum

- I Norge har vi også en regjering med tyngdepunktet til høyre for Høyre, sa Ap-lederen, som slo fast at sosialdemokratiet må samarbeide tettere med sentrum for å bøte på utviklingen og demme opp for alliansen mellom høyrepopulister og konservative.

- Vår utstrakte hånd til sentrum i norsk politikk er ikke et kortsiktig ønske om makt etter valget i 2017. Den utstrakte hånden er uttrykk for en langsiktig overbevisning om at sosialdemokratiet og sentrum må finne sammen, sa Støre.

I tillegg til alliansene på ytre høyre trakk Støre fram tre andre forhold som han mener gir grunn til bekymring.

Tyskland

- Stormaktene tar seg mer til rette, sa Ap-lederen. Han viste til Russland så vel som USA, der flere aspekter ved den nye Trump-administrasjonen gjør ham urolig.

- Flere snakker oss inn i en sivilisasjonskonflikt med islam, skaper avstand til muslimer flest og svekker dermed kampen mot den voldelige ekstremismen, som springer ut av islam. Og for det tredje er jeg urolig for at viljen til internasjonalt samarbeid er svekket, tilføyde Ap-lederen.

Støre fastholder at Norge skal forbli «partner og alliert» i NATO, men Ap-lederen tok i talen også til orde for et styrket norsk forsvar og et tettere regionalt samarbeid - i Norden, men også med Tyskland.

Ny ledelse

Det ferske programutkastet og høstens stortingsvalg var bakteppe for landsstyretalen, der Støre gikk i rette med påstanden fra høyresiden om at han leder et reverseringsalternativ.

- Vi skal ikke sette giret i revers. Vi skal ikke tilbake til 2013, men fram til 2020, sa Støre.

Han slo fast at kampen for den såkalte norske modellen er en hovedsak, der samarbeidet med fagbevegelsen står sentralt. Løftene om arbeid for alle og et organisert arbeidsliv ble gjentatt.

- Den norske modellen skal opp til eksamen, sa Støre, som lovet å gjøre om på de omstridte endringene i arbeidsmiljøloven som dagens regjering står bak, og som blant annet gjør det lettere å ansette midlertidige.

