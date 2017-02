Sp: - Paradoksalt Frp-forslag om Politidirektoratet

- Det er en smule paradoksalt at du lover å legge ned en etat du har doblet driftsbudsjettet til og nesten doblet antallet ansatte i, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad til NTB.

- De har også brukt POD til å gjemme seg bak når det gjelder gjennomføringen av politireformen, sier hun.

Hvis Frp virkelig vil gjøre noe med POD, kan partiet sørge for at den holdningen får noen konsekvenser for hvordan politireformen gjennomføres.

- De kan for eksempel bidra til at det nå blir en folkevalgt styring av gjennomføringen av politireformen og ikke en direktoratstyring.

Samtidig er Arnstad enig med Frp i at mange av PODs oppgaver kan overføres enten til Justisdepartementet eller politidistriktene, og at POD i realiteten gjør mye dobbeltarbeid.

