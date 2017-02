Oslo Børs i rødt fra start

Statoil leverte et resultat i fjerde kvartal som var under forventningene fra analytikerne, og selskapet topper omsetningslisten og faller 1,2 prosent den første timen. Vinnerne blant de mest omsatte selskapene er Norwegian (+1,1), Aker BP (+2,5) og DNO som øker med 1,9 prosent. John Fredriksens Seadrill er foreløpig dagens taper med et fall på 4,1 prosent, men omsetningen er lav.

På de europeiske børsene er bildet blandet den første timen. I London steg FTSE 100-indeksen 0,3 prosent, mens CAC 40 Paris falt 0,1 prosent. DAX 30-indeksen i Frankfurt er opp 0,1 prosent.

Et fat nordsjøolje ble tirsdag formiddag solgt for 55,7 dollar på spotmarkedet. Amerikansk lettolje ble solgt for 53 dollar fatet.

