Nedgang for Rema 1000 tross "Æ" og bestevennstrategi

Remas vekst flatet ut i løpet av 2016, og dagligvarekjeden hadde på slutten av året flere måneder med negativ verdivekst, skriver Dagens Næringsliv. Tallene er hentet fra statistikken over sammenlignbar vekst, som er utarbeidet av analysebyrået Nielsen. Sammenlignbar vekst er et mål på kjedenes vekstfart, der oppkjøp og nyåpninger holdes utenfor.

Årets første måned er ikke noe bedre, til tross for Remas kjempesatsing med fordelsprogrammet "Æ", som ble lansert 4. januar. Det kan dessuten se ut til at den såkalte bestevennstrategien, som har ført til at flere produkter er tatt ut av hyllene, har sendt kunder til konkurrentene.

- Det er tydelig at det har vært en kundereaksjon. Om effekten er kortsiktig eller langsiktig, vil bare fremtiden vise. Vi er opptatt av å ha varene folk kjenner til og vil ha, sier Kiwi-sjef Jan Paul Bjørkøy til Dagens Næringsliv. Målt i omsetning er Kiwi landets nest største dagligvarekjede, etter Rema, med en markedsandel på 20,9 prosent.

Kiwi hadde en økning i omsetningen på 5,28 prosent i året som gikk, Coop Extra vokste med 4,97 prosent, mens Rema hadde en vekst på 0,29 prosent, skriver Nettavisen.

Til tross for utflatingen i verdiveksten, har Rema holdt veksten oppe målt i volum.

- Vi ønsker oss jo alltid høyere vekst, men har jo tidligere sagt at 2016 skulle være et år der vi skulle gjøre endringer for økt vekst, skriver Remas kommunikasjonsdirektør Mette Fossum i en epost til Dagens Næringsliv.

I 2016 økte konsumprisindeksen med 3,5 prosent, mens dagligvaremarkedet hadde en økning på 1,7 prosent.

