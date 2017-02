Fregattsaken opp i kontrollkomiteen

I en rapport som ble offentliggjort tirsdag, fastslår Riksrevisjonen at det er så store svakheter ved Forsvarets fregatter at de ikke har den operative evnen Stortinget har forutsatt.

Hvordan denne situasjonen har kunnet oppstå, er blant tingene kontrollkomiteen vil ha svar på i høringen, som er berammet til 24. februar.

- Denne saken går kontrollkomiteen meget tungt inn i. Den er svært alvorlig. I perioder er ikke fregattene operative slik Stortinget har forutsatt, sier Kolberg til NTB og peker på at det er snakk om en investering på over 20 milliarder kroner.

Både forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og de tidligere forsvarsministrene Grete Faremo (Ap) og Espen Barth Eide (Ap) er innkalt til høringen.

Også generalinspektøren for Sjøforsvaret, Lars Saunes, og nåværende og tidligere sjefer for fregattene må forklare seg for komiteen.

