Bemanningsbransjen vokser igjen

Tall fra NHO Service viser at bransjen økte antall fakturerte timer med seks prosent i siste kvartal i fjor, sammenlignet med samme kvartal i 2015, skriver Dagens Næringsliv. I samme periode vokste omsetningen med 8,5 prosent.

–Dette er en svært gledelig utvikling både for bemanningsbedriftene og for norsk økonomi. Det kan se ut som om bunnen ble nådd i løpet av 2016 og at man nå går mot lysere tider. Samtidig er det verdt å merke seg at det er noen få yrkesområder som løfter helheten, sier fagsjef Even Hagelien i NHO Service.

Han anslår at bemanningsbransjen har opplevd en nedgang i antall solgte timer på 15 prosent siden toppen høsten 2012.

