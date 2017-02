37 har søkt om å få starte friskole

– I år ønsker hver tredje søker å starte opp friskoler med særskilt profil, som blant annet realfag, idrett og friluftsliv, sier avdelingsdirektør Einar Simonsen Plahter i Utdanningsdirektoratet.

Den nye friskoleloven som kom i 2015, åpnet for at friskoler kan godkjennes når de ønsker å rette spesiell faglig oppmerksomhet mot et fagområde. Resten av søkerne ønsker blant annet å starte friskole på grunnlag av anerkjent pedagogikk og livssyn. Det er kommet inn fire flere søknader i år enn i fjor.

Skolene vil få svar på søknadene innen 1. februar 2018 og vil tidligst kunne starte opp høsten 2018.

Av de 34 skolene som søkte om godkjenning i fjor, har 18 fått godkjenning til å starte opp høsten 2017. I tillegg har tre skoler som fikk avslag våren 2016, fått omgjort avslagene. Godt over halvparten av skolene er idrettsskoler. Den eneste religiøse skolen på listen over godkjente skoler er Groruddalen Kristne Privatskole i Oslo. I tillegg er det flere Montessoriskoler og Steinerskoler på listen.

