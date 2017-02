Utvalg: Positive muligheter i delingsøkonomi

- Delingsøkonomien skaper økt konkurranse og innovasjon og ikke minst større valgmuligheter for forbrukerne. Det er veldig positivt. Vi ønsker fra regjeringens side å legge til rette for at delingsøkonomien kan bidra til økt verdiskapning, sa finansminister Siv Jensen (Frp) da hun mottok rapporten mandag.

Utvalgsleder Tommy Staahl Gabrielsen orienterte om rapporten før overrekkelsen.

- Utvalget mener delingsøkonomien representerer positive muligheter for norsk økonomi og kan gi gode samfunnsøkonomiske effekter. Men det finnes også noen utfordringer, sa Gabrielsen.

Delingsøkonomi er formidling av tjenester eller eiendeler ved hjelp av formidlingsselskaper på internett. Uber og Airbnb er blant de mest kjente selskapene.

