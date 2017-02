Statoil vant rettssak, slipper å betale 80 millioner

De tre Biofuel-gründerne gikk til erstatningssak etter konkursen fordi Statoil droppet å investere i selskapet som skulle produsere biodrivstoff i Ghana etter at en kilde hevdet det var blitt betalt penger til en myndighetsperson i Ghana på vegne av Biofuel, ifølge Stavanger Aftenblad.

I Nord-Jæren tingrett avviste gründerne påstanden om mulig korrupsjon. De mener korrupsjonspåstanden er fabrikkert, og at granskingen Statoil fikk gjort, ble så dårlig utført at oljeselskapet måtte dømmes for grov uaktsomhet og til å betale 80 millioner kroner i erstatning.

Statoil framholdt på sin side at korrupsjonsmistanken bare var en del av grunnlaget for å avstå fra investeringen i Biofuel.

Retten kom ifølge Aftenbladet fram til at Statoil ikke er erstatningspliktig, uansett om korrupsjonspåstanden er sann eller ikke.

Denne runden i retten er det foreløpig siste kapittelet i striden mellom Biofuel-gründerne og Statoil. De tre gründerne har tidligere tapt i Stavanger tingrett, men dommen ble opphevet fordi en saksforberedende dommer var inhabil. Søksmålet var derfor i januar tilbake til utgangspunktet.

