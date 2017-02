Rolig mandag på Oslo Børs

Det Kjell Inge Røkke-dominerte oljeselskapet Aker BP er dagens soleklare vinner med en vekst på 5,8 prosent. Selskapet er også mest omsatt. DNB er på 2. plass, men børsverdien faller 1,3 prosent. Norwegian er den andre store taperen i formiddagshandelen med et fall på 2,3 prosent.

DAX 30-indeksen i Frankfurt stiger 0,2 prosent, mens CAC 40 i Paris er opp 0,3 prosent. FTSE-indeksen i London øker med 0,2 prosent.

Et fat nordsjøolje ble mandag formiddag solgt for 56,7 dollar på spotmarkedet, det samme nivået som fredag. Amerikansk lettolje ble omsatt for 53,8 dollar fatet.

Oslo Børs har steget med 25 prosent de siste 12 månedene.

