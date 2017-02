Nøytral ukestart på Oslo Børs

Det Kjell Inge Røkke-dominerte oljeselskapet Aker BP var blant vinnerne på hovedindeksen mandag med en vekst på 4,7 prosent. Selskapet var det femte mest omsatte da børsen stengte dørene. Også Aker gjorde det godt mandag, med en vekst på 4 prosent.

Den positive utviklingen til de to Røkke-selskapene kan ha sammenheng med nyheten om den planlagte fusjonen mellom Solstad Offshore, Farstad Shipping og Deep Sea Supply. Det nye selskapet blir verdens fjerde største offshore supplyskip-selskap med 154 fartøy i flåten. Røkke og John Fredriksen blir de dominerende eierne.

Statoil (+1,2 prosent) var mest omsatt, etterfulgt av Norsk Hydro (+0,3) og DNB (-1,2). Norwegian var blant de største taperne på hovedindeksen mandag med et fall på 4,2 prosent.

DAX 30-indeksen i Frankfurt falt 1,1 prosent mandag, CAC 40 i Paris 0,9 prosent og FTSE 100-indeksen i London 0,2 prosent.

Et fat nordsjøolje ble mandag ettermiddag solgt for 56,2 dollar på spotmarkedet, det er en snau dollar mindre enn fredag ettermiddag. Amerikansk lettolje ble omsatt for 53,3 dollar fatet.

