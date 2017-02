Drapssiktet i Melhus fengslet i én uke

Politiet ba Sør-Trøndelag tingrett fengsle mannen i fire uker, men fikk bare medhold i én ukes varetekt i denne omgang. Fengslingsmøtet gikk for lukkede dører, ifølge NRK.

Mannen, som nekter straffskyld, er tidligere avhørt som vitne i saken. I helgen ble han pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap etter at en 38 år gammel mann ble funnet livløs i en bolig på Ler i Melhus onsdag 25. januar.

Politiet mener hans forklaring avviker fra andre opplysninger i etterforskningen.

Den foreløpige obduksjonsrapporten har avdekket at 38-åringen ble utsatt for vold før han døde av skadene.

Fra før er en 26 år gammel mann siktet for drapet. Forrige helg ble han varetektsfengslet i to uker. 26-åringen vedgår å ha vært på stedet før mannen døde, men han nekter for å ha gjort noe ulovlig.

Ytterligere én mann er siktet i saken for grov kroppsskade med døden til følge. Også han nekter straffskyld. Mannen er ikke varetektsfengslet.

(©NTB)