Økt import av meiervarer

Tall fra Tine, som er markedsregulator for melk, viser at importen på ost alene økte med nær 1.000 tonn i fjor. Samtidig gikk eksporten av meierivarer ned med 4,8 prosent, til rett over 800 millioner kroner, skriver Nationen.

Et kraftig prisfall på melk i EU har også slått inn på det norske markedet.

–Utviklingen på det norske melkemarkedet blir mer og mer avhengig av utviklingen internasjonalt. Vi har nå en sterk vekst i importen, særlig av ost. Det legger klare føringer for utviklingen i melkesektoren her i landet, sier direktør for politikk og samfunnskontakt i Tine, Johnny Ødegård.

