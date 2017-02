Nytt brystkreftlegemiddel godkjent

Legemiddelet Ibrance med virkestoffet palbociclib er utviklet av Pfizer og kan brukes på kvinner som er rammet av hormonfølsom brystkreft med spredning. Denne formen utgjør rundt 60 prosent av alle tilfeller med spredning.

Ifølge TV 2 ble en studie av medisinen stanset i 2015. Grunnen var at resultatene rett og slett var så gode at det ikke var forsvarlig å gi noen av deltakerne placebomedisin.

"Brukt i kombinasjon med dagens standardbehandling, letrozol, viser studier at mediantiden for opphold i progresjon av sykdommen var 24,8 måneder", skriver Pfizer.

- Erfaringene med Ibrance er positive, og vi ser at legemiddelet for mange pasienter kan bety lengre progresjonsfri overlevelse og bedre livskvalitet med en diagnose som i utgangspunktet er svært alvorlig. Forlenget progresjonsfri overlevelse betyr også at pasientene kan utsette tidspunktet for oppstart av cellegiftbehandling. Dette har stor betydning for livskvaliteten til pasientene, sier overlege Hans Petter Eikesdal ved onkologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus.

