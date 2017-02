Ny pågripelse i drapssak i Asker

Ifølge Nettavisen ble 29-åringen pågrepet torsdag. Etter det avisen kjenner til, skal han ha vært i den avdødes bolig samme dag som vedkommende ble funnet drept. Han skal også ha truet 31-åringen på stedet.

Mannen er siktet for trusler. Han ble lørdag varetektsfengslet i to uker. Ifølge kjennelsen fra Oslo tingrett må han sitte i isolasjon i hele perioden.

- Min klient er pågrepet, men er ikke siktet for noe som har med selve dødsfallet å gjøre. Han erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, sier forsvarer Erling Mehus.

Det var søndag 22. januar at den 31 år gamle norsk-iraneren ble funnet livløs i sin egen bolig på Blakstad i Asker. Mannen døde tross forsøk på gjenoppliving. Fra før av er to menn på 27 og 33 år siktet for drap eller medvirkning til det. I tillegg er tre menn siktet for grov kroppsskade eller medvirkning til det, og én mann er fra før siktet for grove trusler.

Den avdøde skal samme kveld som han ble drept, ha omtalt en konflikt med navngitte personer i MC-miljøet utenfor Oslo.

