Frp-fylker til kamp for tusenlappen 

Søndag vedtok Rogaland Frp på sitt årsmøte en resolusjon som sier nei til det kontantløse samfunnet. Det samme har skjedd i Akershus og Vest-Agder, noe som betyr at saken blir et tema for partiets landsstyre i mars.

- Om kontanter avvikles fullstendig, vil det fra et personvernståsted være svært bekymringsfullt, sier stortingsrepresentant Roy Steffensen fra Rogaland til NTB.

- Man vil i et samfunn med kun elektronisk betaling tilrettelegge for fullstendig overvåking av folk, konstaterer han.

I januar ble det kjent at Høyres digitaliseringsutvalg går inn for å gradvis fjerne butikkers plikt til å ta imot kontant betaling. Forslaget begrunnes blant annet med at politiet mener dette vil være et godt tiltak i kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi.

(©NTB)