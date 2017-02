Forbrukerombudet vil granske markedsføring av boligprosjekter

- Vi har sett eksempler på at det er ufullstendige prisopplysninger og at regneeksempler er feil, slik at prosjekterte boliger fremstår som billigere enn de er, sier fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukerombudet til E24.

Hun peker på at utbyggere og prosjektmeglerne ikke har noe fysisk å vise fram når prosjekterte boliger skal selges. For å unngå at boligkjøpere blir lurt, vil Forbrukerombudet derfor føre tilsyn med utbyggere og prosjektmeglere i år.

- Det er en del villedende markedsføring der man prøver å gjøre boligene finere enn de i utgangspunktet er. Der tilvalg blir presentert som en standardløsning, sier Hovde Skjelbostad.

- Vesentlige opplysninger må komme fram, slik at markedsføringen ikke blir villedende, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

