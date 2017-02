Ap sier nei til å redusere statlig eierskap

Partiet presenterer mandag forslag til program, og ifølge Aftenposten slås det her ring om det statlige eierskapet.

- Vi er mer opptatt av å ivareta statens eierskap i de strategisk viktige sektorene nå enn tidligere, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til avisen.

Han vil imidlertid gjøre unntak dersom et av disse selskapene kjøper opp et annet selskap og betaler med aksjer, og det innebærer at den statlige eierandelen blir redusert.

