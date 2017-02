Somalias stortingspresident: Mahamud er somalisk

Stortingspresident Mohammad Osman Jawari går i et brev til Mahamuds advokat Elise Nygård god for bioingeniørens forklaring, skriver Klassekampen. Mahamuds far var offiser i det somaliske flyvåpenet, og sønnen er født i Mogadishu, i flyvåpenets hovedkvarter, står det i brevet, som også er signert av en brigader i flyvåpenet.

Den 30 år gamle bioingeniøren Mahad Abid Mahamud fikk stor oppmerksomhet i januar da han sto fram i mediene med sin historie. Han ble fratatt statsborgerskapet sitt i april i fjor fordi norske myndigheter mener han som 14-åring snakket usant om hvor han kommer fra. De mener han er fra Djibouti, og at Mahamuds far har bekreftet dette.

Stortingspresident Jawari er norsk statsborger og har tidligere bodd i Norge i 19 år. Han flyktet fra Somalia da borgerkrigen brøt ut i 1991. SV-politiker Heikki Eidsvoll Holmås kjenner godt til Jawari og sier han er en troverdig mann, både i kraft av sin person og sitt embete.

– Dette er et tegn på regjeringens dobbeltmoral. De synes dokumentasjonen fra Somalia er god nok for å sende folk tilbake. Samtidig som den er for dårlig til å få la folk bli i Norge, sier Holmås.

Somalias ambassadør til EU, Ali Said Faqi, har også bekreftet at Mahamud er somalisk. Faqi bistår norske myndigheter i å verifisere identiteten til somaliere som Norge skal returnere til hjemlandet.

