Solberg med handlingsplan for eldre-ernæring

Det ble kjent i forbindelse med at Solberg lørdag besøkte Løkentunet sykehjem i Askim i Østfold.

- Vi vet at eldre pasienter på norske sykehus er underernærte, sier hun til NTB, og viser til flere ferske studier om temaet.

- Dette dreier seg egentlig om at man forverrer en generell sykdom og alderdom hvis man får i seg for lite næring, konstaterer statsministeren.

Hun tok opp temaet i sin nyttårstale og har den siste tiden besøkt en rekke sykehjem for å snakke om eldre og ernæring.

I januar kom en studie fra Nasjonalt råd for ernæring som viser at én av tre pasienter på norske sykehus er underernært eller i risiko for underernæring. Blant eldre er andelen enda høyere.

Samtidig viser en fersk studie fra Hordaland at vekttap på bare tre kilo kan ha dødelig utgang for eldre mennesker.

(©NTB)