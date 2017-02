Søreide positiv til priskutt på F-35-flyene 

Det flernasjonale F-35-programmet bekreftet fredag kveld at de hadde undertegnet en endelig og bindende kontrakt med flyprodusenten Lockheed Martin for den tiende produksjonsserien med de nye F-35-kampflyene.

- Denne nye kontrakten bekrefter at prisen for hvert F-35 fortsetter å gå ned både i tråd med våre prognoser, og med forhandlingene som har pågått i over ett år. Det er veldig positivt, og styrker vår tillit til programmet, sier Søreide i en kommentar til NTB.

Under 100 millioner

Produksjonsserien omfatter 90 fly som skal leveres i 2018, seks av dem til det norske forsvaret. Grunnprisen for den modellen Forsvaret kjøper, er redusert med 7,3 prosent sammenlignet med den forrige kontrakten som ble undertegnet i november i 2016 og som gjaldt fly som leveres i 2017.

Grunnprisen er nå 94,6 millioner dollar. Det er første gang prislappen per fly kryper under 100 millioner dollar. Sammenlignet med den første produksjonsserien, har grunnprisen sunket med over 60 prosent.

- I 2015, da vi fikk våre første to fly, ble det produsert til sammen 45 F-35. Nå har partnerskapet nettopp undertegnet en kontrakt på 90 fly med levering i 2018, altså en dobling av produksjonen på tre år. Det er en god indikasjon på at programmet står sterkt, sier Søreide.

71,5 milliarder

Det var i 2008 at regjeringen besluttet at F-35 skal erstatte dagens F-16-kampfly. Totalt skal Norge kjøpe 48 kampfly, i tillegg til fire fly til treningsformål i USA.

I den siste beregningen beløper selve anskaffelsen seg til 71,5 milliarder kroner. De justerte levetidskostnadene er på 268,1 milliarder kroner. Her er anskaffelseskostnaden inkludert.

- Den norske anskaffelsen av F-35 er i rute, og vi ser fram til å få de første flyene til Norge allerede i november, sier statsråden.

Trump-kritikk

USAs president Donald Trump gikk på tampen av fjoråret hardt ut og kritiserte kostnadsoverskridelsene i kampflyprosjektet.

Etter at Trump åpent hudflettet Lockheed Martin for å angivelig ha mistet kontrollen over kostnadene, kunngjorde både produsenten og USAs forsvarsdepartement fredag at kostnadene for den tiende produksjonsserien blir kuttet med til sammen 728 millioner dollar sammenlignet med den forrige produksjonsserien.

- President Trumps personlige involvering i F-35-programmet framskyndet forhandlingene og styrket vårt fokus på å presse ned prisene, uttaler Lockheed.

(©NTB)