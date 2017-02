Søker om å felle fem ulver i Aurskog-Høland

Aurskog utmarkslag, Aurskog Bondelag, Aurskog JFF og Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk sendte søknaden om skadefelling på inntil fem ulver innenfor reviret 31. januar, skriver lokalavisen Indre Akershus Blad.

Bakgrunnen for søknaden er vedvarende unormal atferd og manglende skyhet for mennesker. Det vises til to hendelser i november og tre i januar. Den siste skjedde 31. januar da to ulver angrep en hund.

- Alle disse episodene har skjedd innenfor Aurskogreviret, der det nå er bekreftet at det ble født ulvevalper i fjor, men hvor det ikke er verifisert hvor mange. Primært ønsker vi å ta ut all ulv i dette reviret, sier Nils Halvor Krog, leder av Aurskog utmarkslag.

I søknaden påpekes det at atferden fremkaller så alvorlig og belastende frykt at enkelte har uttalt at de vurderer å flytte fra kommunen.

Både Aurskog Høland kommune, Akershus Bondelag og Akershus Grunneierlag støtter søknaden.

