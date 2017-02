Listhaug og Dale topper stortingslista i Møre og Romsdal Frp

Begge de to ble valgt uten motkandidater under fylkeslagets nominasjonsmøte lørdag.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug fortalte at hun kommer til å flytte hjem til Ørskog i juli og være i Møre og Romsdal fram til valget i september.

I oktober i fjor ble det mye oppmerksomhet rundt nominasjonsprosessen i Møre og Romsdal Frp. Nominasjonskomiteen innstilte fylkeslederen Frank Sve som listetopp, med Listhaug som nummer to. Listhaug gjorde det fra starten av klart at hun ønsket førsteplassen, og 25. oktober trakk Sve seg fra nominasjonskampen. Partileder Siv Jensen avviste at hun hadde blandet seg inn i prosessen, og Sve avviste at noen hadde presset ham til å tre til side.

Møre og Romsdal har i inneværende periode to representanter på Stortinget, nemlig Harald T. Nesvik og Oskar J. Grimstad. Parlamentarisk leder Harald T. Nesvik trakk sitt kandidatur i fjor høst.

Sylvi Listhaug var vararepresentant på Stortinget for Oslo Frp i perioden 2009 til 2013. Hun har ikke stortingsplass i inneværende periode.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale var vara for Møre og Romsdal Frp i perioden 2009 til 2013.

