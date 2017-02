Keshvari valgt til leder i Oslo Frp

Oslo Frp vedtok enstemmig, etter forslag fra Oslo FpU, at Norge må utføre en offentlig gransking av alle radikale og ekstreme trossamfunn. Det skriver tidligere Frp-leder Carl I. Hagen på sin Facebook-side.

Årsmøtet vedtok også at EØS-avtalen må reforhandles, slik at Norge igjen får kontroll med arbeidsinnvandringen, og at den midlertidig grensekontrollen må bli permanent.

- Jeg stemte med glede for disse synspunkter, skriver Hagen selv.

Keshvari er i dag fast møtende vararepresentant for partileder og finansminister Siv Jensen på Stortinget.

