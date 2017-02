IKT-Norge: Må diskutere rammene for digitalt grenseforsvar 

Etter hackerforsøket mot epostkontoer til både Ap, PST, UD og Forsvaret, tok Høyres Hårek Elvenes til orde for et digitalt grenseforsvar i Norge.

IKT-Norge mener vi må innstille oss på at dette blir innført, men ønsker en debatt om rammene.

- Dette handler ikke om et ja eller et nei til digitalt grenseforsvar, men om hvilke tiltak som er nødvendige og akseptable, og hvor høy terskelen for iverksetting av tiltak og innsyn i data skal være for myndighetene, sier IKT-Norges direktør for internett og nye medier, Torgeir Waterhouse, til NTB.

- Vi ønsker å ha et fritt samfunn, ikke en politistat basert på overdreven overvåking. Regjeringen må sikre tilstrekkelig transparens, tilsyn og kontroll med bruken av disse virkemidlene, påpeker Waterhouse.

Han ønsker også en diskusjon om hvilke deler av myndighetsapparatet som kan ta i bruk slike tiltak og til hvilke formål.

- Riktig avgrensning er helt avgjørende for et velfungerende demokrati. Det digitale grenseforsvaret vi skal innføre, må gjøre minst mulig skade, sier han.

(©NTB)