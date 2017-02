Ap vil la kommunene styre antall privatskoler

De siste ti årene har andelen privatskoler økt markant. Likevel går fortsatt 96 prosent av alle grunnskoleelever på offentlig skole.

– Vi vil gi kommunene og fylkeskommunene avgjørende innflytelse over opprettelsen av private skoler. Når en lokal privatskole går utover den offentlige skolen er det et problem, sier leder av utdanningskomiteen Trond Giske til Dagsavisen.

Selv om prosenten privatskoleelever her til lands fortsatt er lav, er Giske bekymret over utviklingen og trekker fram Vestlandet som eksempel.

– I Hordaland er det opprettet så mange private videregående skoler med rett til støtte at det offentlige må legge ned skoler når elevtallet går ned. Da styrer det private tilbudet, i stedet for å være et supplement til den offentlige skolen, fortsetter han.

Giske sier og at det er viktig at Norge har en sterk og god felles skole for barn og unge. Ikke minst for å gi alle en likeverdig mulighet til god opplæring.

(©NTB)