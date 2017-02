Tidligere lærer frifunnet for overgrep

- At jeg er frifunnet for andre gang betyr mye for meg, selv om det har ligget oppe i dagen hele tiden. Men jeg ønsker ikke å utbrodere dette, sier mannen til Romerikes Blad.

I mai 2016 ble mannen frifunnet i Øvre Romerike tingrett. Statsadvokaten anket dommen, og den tidligere læreren er nå også frifunnet i Eidsivating lagmannsrett.

Mannens forsvarer, advokat Tom-Daniel Karlstad, er fornøyd med utfallet.

- Jeg mener at lagmannsretten har gjort en riktig vurdering av saken og registrerer at argumentene som er framført, er vektlagt, sier han.

Ifølge tiltalebeslutningen skal mannen ved flere anledninger i 2013 og 2014 ha befølt to jenter utenpå klærne, samt trukket dem ned på fanget da de spurte om hjelp i skoletimen.

Aktor, politiadvokat Kristine Kiær, la i lagmannsretten ned påstand om 60 dagers betinget fengsel, at tiltalte ble fratatt retten til å være lærer i ett år og at han ble idømt sakskostnader.

