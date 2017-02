Rekordmange asylsøkere returnert til Norge i fjor

Til sammen aksepterte Norge ansvar for 2.736 asylsøkere som først var registrert i Norge fra ulike europeiske land. Samtidig sendte Norge ut 837 asylsøkere som tidligere var registrert i et av de andre landene i Dublin-samarbeidet.

Dublin-samarbeidet består av 32 stater. 28 EU-stater samt Norge, Island, Sveits og Liechtenstein. Formålet med avtalen er å sikre at kun én stat behandler en asylsøknad. I henhold til konvensjonen skal flyktninger og migranter søke asyl i det EU-landet der de først er registrert.

Tallene for 2016 viser at mange asylsøkere drar til Tysland etter først å ha vært i Norge. Til sammen sendte Tyskland 1.247 asylsøkere tilbake Norge i fjor. Frankrike sendte 500 og Sverige 349. Norge sendte flest tilbake til Tyskland, 211 personer. 153 ble sendt til Sverige og 162 til Italia.

Netto måtte Norge ta hånd om 1.899 asylsøkere på grunn av Dublin-avtalen i fjor. Det er ikke vanlig at vi tar imot flere enn vi sender ut. I hele 2015 sendte Norge ut 1.645 flere asylsøkere enn vi tok imot. Veksten i 2016 skyldes trolig at mange av asylsøkerne som kom til Norge over Storskog høsten 2015 ønsket å reise videre til Europa.

(©NTB)