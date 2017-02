Politiet i Trøndelag etterforsker mulig vådeskudd

Hendelsen skjedde i Rognes i Midtre Gauldal torsdag ettermiddag.

Mannen er ikke alvorlig skadd og skal selv ha kommet seg ned fra det stedet hvor han befant seg da hendelsen skjedde. Han var ved bevissthet hele tiden, men er fredag morgen fortsatt innlagt på St. Olavs hospital.

Han kontaktet selv AMK-sentralen og fortalte at han oppholdt seg i marka og var skadd like etter klokken 18 torsdag, skriver Adresseavisen. Informasjon legene ved St. Olavs hospital har gitt til politiet, kan tyde på at mannen er truffet av et vådeskudd.

Politiet kan fredag morgen si lite om saken.

– Vi har en mann med noe vi antar er en skuddskade. Han er behandlet på sykehus. En person er pågrepet og sitter i arresten. Vi vil avhøre begge de involverte i løpet av dagen, sier politiførstebetjent Arve Vagnild i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Han vil ikke si noe om det er en kvinne eller mann som er pågrepet.

Krimvaktleder Frode Tyvoll opplyser at personen foreløpig er siktet for grov kroppsskade ved bruk av et ukjent skytevåpen.

(©NTB)