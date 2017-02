Oslo Børs kryper opp fra start

Kun Norsk Hydro sto med røde tall etter 90 minutters handel fredag på listen over de ti mest omsatte selskapene. Selskapet gikk ned 0,65 prosent, mens Veidekke sto uforandret. De resterende åtte selskapene på listen steg i verdi. Aller mest steg Seadrill, som la på seg 20,40 prosent, etter melding om at de har inngått en avtale for to rigger i Australia, skriver Dagens Næringsliv.

Også Telenor (+1,62), Statoil (+0,52), DNB (+1,75), Marine Harvest (+0,20), Subsea 7 (+1,49), Yara International (+0,23) og TGS-NOPEC Geophysical Company (+0,26) gikk i pluss.

Også ved de viktigste europeiske børsene pekte pila opp fredag formiddag. CAC 40 i Paris løftet seg 0,82 prosent, DAX 30 i Frankfurt gikk opp 0,21 prosent, mens FTSE 100 i London økte 0,45 prosent.

Et fat nordsjøolje ble fredag formiddag omsatt for 56,75 dollar, mens amerikansk lettolje gikk for 53,70 dollar fatet.

