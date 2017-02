Kreftforeningen: - Røykesluttprodukter bør være gratis

Alle røykesluttprodukter som nikotintyggis og -plaster må bli gratis, mener Kreftforeningen, skriver NRK. I en kronikk fredag, som er Verdens Kreftdag, skriver generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, at 6.000 personer i Norge hvert år dør av tobakksrelaterte sykdommer. Hun skriver at Norge kan spare enorme summer ved å hjelpe folk til å slutte å røyke.

"I Norge er det beregnet samfunnskostnader for røyking på 8 milliarder i rene penger og opp mot 80 milliarder hvis man setter prislapp i form av tapte liv, arbeidsfortjeneste og lidelse. Videre har man beregnet at for hvert prosentpoeng nedgang i andelen røykere kan vi spare 3 milliarder i slike totalkostnader, og 300 millioner i rene penger", skriver hun.

For å nå målet om et røykfritt Norge i 2025 bør alle røykesluttprodukter gjøres gratis, enten på Statens eller tobakksindustriens regning, mener Kreftforeningen. Tobakksforsker Karl E. Lund ved Folkehelseinstituttet deler ikke dette synet og sier nikotinlegemidlene verken har vært særlig effektive eller populære, og at snus har hatt like god eller bedre effekt på røykekutt.

- Kreftforeningens forslag er velmenende og kanskje mer symbolpolitikk. Når de eksisterende legemidlene har så liten effekt, så er det jo egentlig et dårlig tilbud vi gir til røykerne våre, sier Lund.

- Vi må gjerne utvikle bedre tilbud som treffer enda bedre, men i mellomtida må vi bruke det vi har. Gevinsten for enkeltindividene som reddes er kjempestor. For samfunnet snakker vi om milliardinnsparinger med tanke på hvor mange kreftpasienter som trenger langvarige behandlinger eller faller ut av arbeidslivet, svarer Ryel.

