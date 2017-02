Hordaland fylkesting vedtok å legge ned Hordaland

Arbeiderpartiet, KrF, Sp og MDG stemte for hele intensjonsavtalen med Sogn og Fjordane, skriver Bergens Tidende. Disse partiene har 31 av 57 stemmer i fylkestinget.

Venstre stemte for de fleste punktene, men ikke et punkt som handlet om at Sogn og Fjordane får beholde kraftformuen sin.

Høyre og Frp ønsker seg en vestlandsregion der også Rogaland inngår og stemte derfor ikke for avtalen med Sogn og Fjordane.

- Det er beklagelig at flertallet ikke valgte å ta en ny runde med Rogaland for å få til en ny, slagkraftig vestlandsregion. Vi synes ikke denne avtalen er svaret på det, sier Nils Marton Aadland (H).

Regjeringspartienes standpunkter skaper reaksjoner.

- I regjering sier Høyre at de vil bygge store regioner. Men så sier Høyre i Rogaland nei, og da sier Høyre i Hordaland også nei. Da kan de ikke skylde på oss som lojalt følger opp det som Stortinget og regjeringen ønsker, sier Rasmus Laupsa Rasmussen (Ap).

Sogn og Fjordane vedtok torsdag med 19 mot 12 stemmer å slå seg sammen med Hordaland.

