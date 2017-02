Grunnsteinen lagt ned i nye Deichmanske

Nedleggelsen av grunnsteinen er en markering av at det nye kulturbygget i Oslo sentrum er i ferd med å reise seg. Det 19.600 kvadratmeter store biblioteket skal åpnes i 2020.

Inne i grunnsteinskrinet har Oslo-barn pakket tidsminner som illustrerer hvordan det er å være ti år i 2017. Dermed havner blant annet Pokémon-kort, en Minecraft-figur og øreplugger i gulvet på det nye biblioteket.

Det nye hovedbiblioteket i hovedstaden blir et fem etasjer høyt signalbygg som tar mål av seg å bli en kulturell møteplass for alle. Sentralt plassert bak Operaen vil det nye Deichmanske by på 10.000 kvadratmeter med blant annet lesesaler, studieceller, utstillinger, informasjonsteknologi, barneavdeling og to store saler for debatter, film og konserter.

- Nye Deichmanske hovedbibliotek vil ha et varmt og bankende hjerte for hele Oslo, for både innbyggerne og alle som kommer på besøk. Som en åpen, inkluderende og tilgjengelig arena der folk kan oppleve, skape og dele noe sammen, skal det nye hovedbiblioteket vise hva Oslo er og hvem vi ønsker å være, sa Borgen under fredagens markering.

Biblioteket tar sikte på å få inn to millioner besøkende i året. Det skal være åpent på alle årets dager.

