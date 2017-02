Få spor etter påstått korrupt kontakt mellom Cappelen og Jensen

Ikke bare skal han ha hatt hyppig og jevnlig elektronisk kontakt med Eirik Jensen om hasjvirksomheten, men Gjermund Cappelen hevder også han hadde en rekke møter med politikompisen sommeren 2012. Her skal det ha blitt drøftet innførsel av hasj og overlevert penger til Jensen i bytte mot beskyttelse.

Det hevdet den tidligere storsmugleren da han forklarte seg om hvordan en hasjforsendelse på 177 kilo ble stanset av tollerne på Svinesund. Da tollerne undersøkte traileren fra Amsterdam, fant de en mengde store, svarte bager fulle av pakker med hasj. Bagene var skjult i et hemmelig rom i gulvet til hengeren, kom det fram i Oslo tingrett fredag formiddag.

Cappelen hevder det bare skjedde tre ganger i løpet av hans rundt 20 år lange karriere som hasjleverandør til det norske markedet at en leveranse ble stanset. Da det skjedde sommeren 2012, ble han forbannet på Jensen, forklarte han.

- Jeg sa til ham at dette var helt håpløst. Nei, han gjorde ikke jobben sin her, og har nok ikke vært så på ballen som jeg trodde han skulle være. Han ble ikke betalt for dette. Jeg fikk jo ikke noe selv heller, svarte Cappelen.

Vanskelig å bekrefte

Alle disse opplysningene fra et par-tre sommermåneder for snart fem år siden lar seg bekrefte av andre bevis som etterforskningen har framskaffet - med unntak av den angivelige kontakten med Jensen.

Det var få eller ingen opplysninger som ble lagt fram fredag som kan bekrefte påstandene til Cappelen. Det er så å si ikke spor etter SMS-er og telefonisk kommunikasjon dem imellom, fysiske møter eller pengeoverleveringer. I samme periode har politiets etterforskning avdekket en voldsom reiseaktivitet, organisering og kommunikasjon med flere sentrale aktører i den omfattende hasjvirksomheten til Cappelen.

Dette fant tingrettsdommer Kim Heger svært påfallende. Han mente Cappelen nærmest svarte automatisk "ja" på aktors spørsmål om kontakt med Jensen uten at han reelt vurderte spørsmålet. Heger spurte Cappelen om "hvordan transporten kunne bli stanset" og om ikke Jensen kunne bidratt til å forhindre det.

- Det var kommunikasjon mellom oss hele veien om dette. Jeg syntes det var underlig og uttrykte misnøye med ham. Vi hadde flere møter om dette, forklarte Cappelen.

Snekker og parkett

Etterforskningen viser at Eirik Jensen var på ferie i Tsjekkia i det aktuelle tidsrommet, noe Cappelen ikke skal ha vært klar over. Politimannen kom tilbake til Norge først noe senere på sommeren, og det tok angivelig lang tid før han fant ut hva som hadde skjedd med hasjforsendelsen som ble stanset på Svinesund og hvordan det kunne skje, ifølge Cappelen.

Først i slutten av august ble det igjen utvekslet tekstmeldinger mellom de to. Jensen spurte Cappelen om navnet på en snekker, om han hadde håndverkere tilgjengelig og om priser på "parkett, laminat og annet tjafs".

- Hva handler disse tekstmeldingene om, Cappelen, spurte aktor, statsadvokat Lars Erik Alfheim.

Retten hadde da fått referert en rekke tekstmeldinger, der "brosjyrer" og "tegneserier" var kodeord for penger, og "kaffe" og "burger" kodeord for møter mellom aktører i narkonettverket.

- Det er vanskelig å huske dette i detalj, men de handlet nok om parkett, laminat og snekkere som kunne ta en jobb, svarte Cappelen.

