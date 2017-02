Entreprenør trekker anke om E6 på Helgeland

Entreprenøren anket i fjor høst dommen fra Oslo byfogdembete til lagmannsretten, som slo fast at Vegvesenets avvising av selskapets tilbud var riktig. Anbudspapirene ble nemlig levert i Mosjøen og ikke i Oslo, og dermed i feil by, ifølge Statens vegvesen. Byggingen skulle ha startet sist høst.

Saken har blitt avklart ved at Hæhre trekker sin anke. Partene bærer sine egne sakskostnader både for byfogden og lagmannsretten. Hæhre får dekket kostnadene for utarbeidelse av anbudet, en "looser fee"-ordning i tråd med forutsetningene i konkurransegrunnlaget og på linje med de andre leverandører som ikke nådde opp, opplyser Vegvesenet fredag.

Vegvesenet skal nå inngå kontrakt med Skanska, som hadde det laveste godkjente tilbudet. Dette skjer i løpet av de nærmeste dagene. Målet er å komme i gang så raskt som mulig.

- Dette har vært en lei sak for alle involverte. Det er bra at vi nå har lagt dette bak oss. Jeg er svært glad for at vi nå kommer i gang med prosjektet, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen.

E6 Helgeland sør-prosjektet strekker seg over 132 kilometer, fra Nord-Trøndelags grense til sørsiden av Korgfjellet.

(©NTB)