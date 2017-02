Ektepar anker dom på fem måneders fengsel i au pair-saken 

I tillegg må næringslivstopp Ragnar Horn og hans kone betale 34.200 kroner i erstatning til den ene av au pairene. Videre mener domstolen at 372.000 kroner skal inndras fra familien til staten på grunn av fordelen de oppnådde ved å ha to au pairer.

Saken dreier seg om at ekteparet Horn i to år hadde flere au pairer, blant dem to filippinske søstre. Siden det kun er lov med én, hadde et vennepar oppgitt til Utlendingsdirektoratet at den ene søsteren skulle være hos dem. De sto tiltalt for brudd på utlendingsloven og falsk forklaring mot offentlig myndighet.

Venneparet er dømt til henholdsvis 24 og 50 dagers ubetinget fengsel og en bot på 10.000 kroner.

Erkjente skyld

Under rettssaken erkjente alle fire seg skyldige i overtredelse av utlendingsloven og misbruk av au pair-ordningen.

Like etter at dommen ble kjent, kunngjorde forsvareren til ekteparet Horn, Svein Holden, at den vil bli anket

- Vi er overrasket over denne dommen, og vi reagerer på straffeutmålingen, sier Holden.

Under rettssaken hevdet Ragnar Horn at han ble brukt som en «posterboy» for alt som er galt med au pair-ordningen.

Påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om åtte måneders fengsel for ekteparet Horn og 120 dagers fengsel for venneparet.

Erstatningskrav avvist

Au pairenes bistandsadvokat Gunhild Vehusheia krevde i tillegg at au pairene skulle tilkjennes en erstatning på 855.000 kroner fordi de i realiteten var grovt underbetalte hushjelper i stedet for au pairer. Aktor la også ned påstand om at ekteparet Horn må tåle en inndragning på 966.000 kroner om ikke retten finner at de filippinske kvinnene har rett på erstatning. Men dette ble avvist av retten.

Den ene av au pairene er imidlertid tilkjent erstatning på 34.200 kroner for ikke utbetalt lønn.

