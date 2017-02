EU ba Norge ta imot flere asylsøkere

Det skriver Utenriksdepartementet på Twitter torsdag kveld. Departementet har lagt ut en oversikt over hvor mange ganger Norge har bedt et annet land om å ta imot en utgående asylsøker og hvor mange ganger andre land har bedt Norge om å ta imot asylsøkere fra deres land.

Oversikten for 2016 viser blant annet at Tyskland ba Norge ta imot 1.748 asylsøkere, mot de 267 Norge ville sende til Tyskland. Også Sverige anmodet om 349 innkommende asylsøkere mot Norges anmodning om at landet tar imot 183. Storbritannia ba om 77 innkommende, mot de 7 Norge ønsket å sende motsatt vei.

Til sammen ble Norge bedt om å ta imot 3.812 asylsøkere mot de 1.132 Norge ville sende til andre EU-land. I henhold til Dublin-konvensjonen skal flyktninger og migranter i prinsippet søke asyl i det EU-landet hvor de først er registrert. Den brøt i praksis sammen høsten 2015 da medlemsland som Ungarn, Kroatia, Slovenia, Østerrike, Hellas og Tyskland sluttet å håndheve den.

