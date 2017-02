Drapssiktet 71-åring fengslet på nytt

Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at hans fem år yngre kone trolig ble kvalt. I forkant av drapet ble hun ifølge politiet utsatt for vold som førte til brukne ribbein, brukket nese og "betydelige hodeskader."

Den 71 år gamle tidligere ustraffede mannen er siktet for forsettlig drap. Han erkjenner å ha utført noe vold mot kona, men nekter for drap. Politiet på Romerike opplyser at mannen har forklart at ikke husker store deler av det hva som skjedde før kona ble funnet død i parets bolig på Fjellhamar i Lørenskog 3. januar.

Gjennom etterforskningen er politiet blitt kjent med to tidligere tilfeller av familievold, hvorav ett ligger langt tilbake i tid. Ingen av sakene ble anmeldt.

–Dette er selvsagt interessant for politiet i etterforskningen, men vi kan i dag ikke knytte disse hendelsene til et eventuelt motiv for drapet, sier politiadvokat Peter Ristan i Øst politidistrikt.

Motivet for drapet er ifølge Ristan fortsatt uklart. Det nøyaktige drapstidspunktet er heller ikke avklart, innenfor et tidsrom på om lag et døgn.

–Dette vil vi komme tilbake til når vi har fått den endelige obduksjonsrapporten som vi venter i løpet av mars. Etterforskningen går nå inn i en mindre omfattende fase, der motivet vil være sentralt, sier politiadvokaten.

