Cappelen må tolke SMS-er - husker ikke meldinger fra Jensen

Kontakten med Eirik Jensen var så hyppig og så tett at det er umulig å skille mange av SMS-ene fra ham fra hverandre, ifølge Gjermund Cappelen. Det han gjenga i Oslo tingrett under sin forklaring fredag må derfor ses på som tolkninger av ord, vendinger og innhold, slik narkosmugleren husker terminologien de brukte.

Når de for eksempel snakket sammen om "tomta" og "byggeprosjektet", var det hasj og innførsel av store partier det var snakk om, forklarte Cappelen

"Gravestart til uka" betydde at hasjen vile komme til uka.

Samtidig er det på det rene at Jensen drev med bygge- og anleggsarbeid hjemme hos seg selv, og at Cappelen kunne skaffe håndverkere hvis de var tilgjengelige. Derfor handlet en meldingseksvens om "parkett, laminat og annet tjafs" faktisk om priser på parkett og politimannens behov for en håndverker til å hjelpe seg.

Politiet har sikret et enormt antall tekstmeldinger som er sendt mellom Jensen og Cappelen. Men sommeren 2012 var det stille. Ifølge aktor, statsadvokat Lars Erik Alfheim, har ikke politiet klart å gjenskape SMS-er fra denne sommeren.

Tett kontakt

Cappelen hevdet han hadde hyppig og jevnlig elektronisk kontakt med Jensen om hasjvirksomheten også denne sommeren. Han hevdet han også hadde flere møter med politikompisen da han forklarte seg om hvordan en hasjforsendelse på 177 kilo ble stanset av tollerne på Svinesund.

Cappelen hevder det bare skjedde tre ganger i løpet av hans rundt 20 år lange karriere som hasjleverandør til det norske markedet at en leveranse ble stanset. Da det skjedde sommeren 2012, ble han forbannet på Jensen, forklarte han.

- Jeg sa til ham at dette var helt håpløst. Nei, han gjorde ikke jobben sin her, og har nok ikke vært så på ballen som jeg trodde han skulle være. Han ble ikke betalt for dette. Jeg fikk jo ikke noe selv heller, svarte Cappelen.

Det var imidlertid få eller ingen opplysninger som ble lagt fram fredag som kan bekrefte påstandene til Cappelen. Det er så å si ikke spor etter SMS-er og telefonisk kommunikasjon dem imellom, fysiske møter eller pengeoverleveringer. I samme periode har politiets etterforskning avdekket en voldsom reiseaktivitet, organisering og kommunikasjon med flere sentrale aktører i den omfattende hasjvirksomheten til Cappelen.

I slutten av august og videre høsten igjennom ble det dokumentert et betydelig antall tekstmeldinger mellom Cappelen og Jensen.

Husker lite

Ved flere anledninger under den detaljerte gjennomgangen av Cappelens aktiviteter, svarte smugleren at han ikke kunne huske nøyaktig hva som ble skrevet og sagt, og hva som ble ment med de forskjellige meldingene. Han må tolke seg fram til konklusjoner, for eksempel på hva et enkelt spørsmålstegn i en SMS fra Jensen betyr.

- Jeg var i Nederland i sammenheng med en hasjforsendelse. Eirik ville vite hva som skjedde med den, sa Cappelen.

- Du husker ingenting fra møtet med Jensen dagen før, men dette husker du, altså, brøt tingrettsdommer Kim Heger inn.

- Ja, det var helt vanlig dette, Vi hadde møter rett før og rett etter slike reiser, når det begynner å nærme seg en innførsel, sa Cappelen.

(©NTB)