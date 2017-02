Beslaglagt kvelerslange stjålet fra Mattilsynet

– Vi oppdaget tyveriet torsdag morgen. Det er kun slangen som er borte, så det virker jo som dette ikke var et tilfeldig innbrudd, sier seksjonssjef Gunn Kristin Osaland i Mattilsynet til Fædrelandsvennen.

Tollvesenet i Kristiansand beslagla slangen natt til søndag, etter at den ble oppdaget i en rutinekontroll av en bil som kom med fergen fra Danmark.

I bilen satt det tre unge menn, og ifølge Agderposten kom alle fra Rogaland. En 21-åring innrømmet at han hadde kjøpt kvelerslangen lovlig i Danmark. Det er imidlertid ulovlig å ta med seg slanger inn i Norge.

Den halvannen meter lange slangen ble dermed overlevert Mattilsynet, som oppbevarte den i et lager i Kristiansand. Osaland sier at de hadde sikret et nytt hjem for slangen i Dyreparken i Kristiansand. Tyveriet ble oppdaget i forbindelse med at slangen skulle sendes dit.

Osaland opplyser at lageret er videoovervåket, og de håper bildene kan bidra til å oppklare saken. Tyveriet er anmeldt til politiet.

