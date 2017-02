Overgrepssiktet Tysfjord-mann løslatt fra varetekt

Salten tingrett mener det ikke lenger er fare for at bevis kan forsvinne eller bli ødelagt hvis mannen får gå fri og avslo onsdag politiets begjæring om fortsatt fengsling i åtte uker. Det opplyser Nordland politidistrikt.

Mannen i 40-årene ble pågrepet og siktet for fem voldtekter, samt for å ha utnyttet sin posisjon til å skaffe seg seksuelle tjenester ved to anledninger, i starten av desember. Siktelsen mot ham opprettholdes, og mannen vil ha besøksforbud mot de fornærmede i saken.

